Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 05./06.11.2024, kam es in Gleiszellen-Gleishorbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

In der Hauptstraße auf Höhe Anwesen Nummer 74 wurde ein geparkter Mercedes Benz, GLE 400 mit SÜW-Zulassung im hinteren linken Bereich im Vorbeifahren beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand abgestellt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 2000.- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell