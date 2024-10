Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Polnische Männer festgenommen - der eine reiste weiter, der andere sitzt nun hinter Gittern

Görlitz, Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) (ots)

Gestern Nachmittag klickten bei der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf zwei Mal die Handfesseln. Fast zur gleichen Zeit wurden dabei in Görlitz ein 43-Jähriger auf der Stadtbrücke und in Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) ein 24-Jähriger am dortigen Grenzübergang festgenommen. Die Festgenommenen kommen beide aus Polen.

Der Ältere reiste später weiter, nachdem er eine überfällige Geldstrafe (280,00 Euro), einen Strafrest (20,00 Euro) sowie die Kosten des Verfahrens (222,56 Euro) beglichen hatte. Der Vollstreckungshaftbefehl, der erst vor wenigen Tagen auf der Grundlage eines Urteils des Amtsgerichts Görlitz (Trunkenheit im Verkehr) von der Staatsanwaltschaft Görlitz ausgestellt wurde, erledigte sich damit.

Der Jüngere ist dagegen an Justizvollzugsbeamte übergeben worden. Er war schließlich finanziell überfordert, hätte er doch 900,00 Euro zahlen müssen, um sich einen Gefängnisaufenthalt zu ersparen. Die Geldstrafe in genannter Höhe war wegen Betruges vom Amtsgericht Hof angeordnet worden. Den Vollstreckungshaftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Hof nachgelegt, weil der Verurteilte seiner Zahlungspflicht nicht nachgekommen war.

