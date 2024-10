Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag prallten gegen 11:45 Uhr zwei Autos im Kreuzungsbereich der Waldstraße/Hanauer Straße zusammen. Ein 24-jähriger Daimler-Fahrer fuhr von einem Parkplatz eines Optikergeschäfts auf die Waldstraße in Richtung der B 38. Zeitgleich war eine 21-jährige Kia-Fahrerin auf der Straße "Waldpforte" unterwegs und wollte geradeaus in die Hanauer Straße weiterfahren. Durch die Kollision der beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Der Daimler war noch fahrbereit, während der Kia abgeschleppt werden musste.

Der 24-Jährige blieb unverletzt. Die 21-Jährige suchte nach der Unfallaufnahme eigenständig ein Krankenhaus auf. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Sandhofen geführt werden. Zeugen, die den Hergang des Unfalls beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

