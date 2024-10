POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Auffahrunfall mit mehreren LKW - PM 1

Mannheim (ots) - Am Freitag gegen 17 Uhr war eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Hansastraße in Richtung der Industriestraße unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr sie dann, ohne zu bremsen und auf das dortige Stoppschild zu achten, in die Industriestraße. Dort kollidierte sie mit einem in Richtung Friesenheimer Insel fahrenden Audi. Der Audi wurde durch ...

mehr