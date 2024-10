Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 23-Jähriger BMW-Fahrer missachtet Stoppschild und kollidiert mit Straßenbahn

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 21:30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem BMW die Luisenstraße in Richtung Rohrbacher Straße entlang. An der Einmündung zur Rohrbacher Straße verursachte er einen Unfall mit einer fahrenden Straßenbahn, da er, ersten Erkenntnissen zur Folge, das in der Luisenstraße stehende Stoppschild missachtete. An der Straßenbahn und am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen übernommen.

