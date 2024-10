Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertige Uhren nach Einbruch in Wohnung entwendet - Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Jäger-Straße ein. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten die Tür der Wohnung auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Mit hochwertigen Armbanduhren und Bargeld flüchteten die Täter anschließend vom Tatort.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen und bitten nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und/oder der bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell