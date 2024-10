Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 65.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte nach Unfall

Mannheim (ots)

Am Freitag gegen 17 Uhr war eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Hansastraße in Richtung der Industriestraße unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr sie dann, ohne zu bremsen und auf das dortige Stoppschild zu achten, in die Industriestraße. Dort kollidierte sie mit einem in Richtung Friesenheimer Insel fahrenden Audi. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß zur Seite gedrängt und kollidierte dann mit einem weiteren am Straßenrand geparkten Kraftfahrzeug, welches durch den Zusammenstoß auf das Gelände eines Imbisses geschleudert wurde. Glücklicherweise befanden sich dort zum Unfallzeitpunkt keine Personen. Die 39-jährige Mercedes-Fahrerin sowie der 42-jährige Audi-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt insgesamt knapp 65.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell