POL-EL: Nordhorn - BMW beschädigt

Lingen (ots) - Am 24. November, zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr kam es in der Tiefgarage des Lookentor in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter BMW durch einen bisher unbekannten, vermutlich weißen Pkw beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

