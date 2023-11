Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Samstag kam es gegen 16.15 Uhr auf der Straße Brockhausen in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei geriet ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Golf in einer dortigen Kurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Mercedes-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Der Mercedes-Fahrer sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell