FW-EN: Wetter - qualmender Misthaufen sorgt für Feuerwehreinsatz

Wetter (Ruhr) (ots) - Am Freitag wurde um 12:15 Uhr der Tagesdienst zu einer Türöffnung im Ortsteil Alt-Wetter alarmiert. Durch die Kräfte wurde die Tür mittels Spezialwerkzeug geöffnet und so ein Zugang für den Rettungsdienst zur Wohneinheit geschaffen. Im Anschluss wurde dieser noch beim Transport der Person zum bereitstehenden Rettungswagen unterstützt. Nach 45 Minuten waren die Einsatzkräfte wieder zurück am ...

mehr