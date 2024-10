Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einreise und Weiterfahrt "kostete" 3.397,00 Euro

Görlitz (ots)

Gestern Abend stoppten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang in Hagenwerder (Görlitz) einen polnischen Audi. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden polnischen Fahrzeuginsassen wurde festgestellt, dass gegen den Beifahrer ein Haftbefehl vorliegt. Erlassen hatte diesen Haftbefehl die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) im Mai dieses Jahres. Der Verurteilte wurde daraufhin vor die Wahl gestellt. Entweder er bezahlt die vom Amtsgericht Frankenthal (Pfalz) angeordnete Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis oder er lässt sich ersatzweise ins Gefängnis bringen. Der 43-Jährige entschied sich für die erste Alternative. Er übergab also insgesamt 3.397,00 Euro (Strafe und vollständige Verfahrenskosten). Seiner Einreise und Weiterfahrt stand damit nichts mehr im Wege.

