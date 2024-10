Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Portugiese mit zwei Schlagringen und einem Einhandmesser ertappt

Görlitz (ots)

In der Nacht zum Sonntag wollte ein portugiesischer Staatsangehöriger (43) mit seinem Berliner Audi über die Stadtbrücke in Görlitz nach Deutschland einreisen. Dabei wurde er im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen von der Bundespolizei angehalten. Auf die Frage, ob er gefährliche Gegenstände dabeihabe, reagierte der Reisende äußerst nervös. Der Grund für seine Nervosität war anschließend schnell gefunden. Zunächst entdeckten die Einsatzkräfte in seiner Hosentasche ein Einhandmesser. Im Handschuhfach fand sich dann ein erster, in einer Reisetasche ein zweiter Schlagring. Die Ringe und das Messer wurden sichergestellt, der Portugiese wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Neben einer vor Ort erhobenen Sicherheitsleistung i. H. v. 100,00 Euro könnten nun möglicherweise noch ein Strafbefehl und ein Bußgeldbescheid folgten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell