BPOLI LUD: Beleidigt, getreten, geschlagen und angespuckt

Görlitz (ots) - Gestern Abend, kurz nach 20.00 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf im Bahnhof in Görlitz einen aus Zgorzelec eingefahrenen Zug. Abermals saßen in dem Zug unerlaubt eingereiste Afghanen. Nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt im Polizeigewahrsam sind die 21 bis 25 Jahre alten Männer vor wenigen Stunden nach Polen zurückgewiesen worden. Rückfragen bitte an: ...

