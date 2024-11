Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Ölspur verursacht?

Enkenbach-Alsenborn und Donnersbergkreis (ots)

Eine Ölspur zog sich am Montag auf der Straße von Alsenborn bis nach Münchweiler an der Alsenz. Jetzt sucht die Polizei den Verantwortlichen und bittet um Hinweise.

Am Nachmittag meldeten Verkehrsteilnehmer eine ölverschmutze Fahrbahn im Bereich des "Elefantenkreisels". Die Spur führte durch die Rosenhofstraße, Grünstadter Straße über die Landstraße nach Neuhemsbach und von dort weiter nach Heinzental auf die Bundesstraße 48 in Richtung Münchweiler an der Alsenz. In Münchweiler verlor sich die Spur nach dem Bahnübergang in Richtung Gonbach. Vom Verursacher fehlte jede weitere Spur. Die Polizei informierte die zuständigen Verbandsgemeindeverwaltungen und Straßenmeistereinen, um die Absicherung / Reinigung der verschmutzen Fahrbahn zu veranlassen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

