POL-PPWP: Erfolgreiche erste landesweite Crime Night begeistert junge Menschen für den Polizeiberuf

Spannend, praxisnah und interaktiv: Die erste landesweite Crime Night der Polizei Rheinland-Pfalz, die am vergangenen Freitag unter der Schirmherrschaft von Innenminister Michael Ebling stattfand, lockte zahlreiche Interessierte in die Polizeidienststellen des Landes. In Kaiserslautern nahmen etwa 30 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 35 Jahren an der Crime Night teil. Rund 600 Besucherinnen und Besucher waren es landesweit. Sie nutzten die Chance, die Vielseitigkeit des Polizeiberufs hautnah zu erleben.

Um möglichst vielen Interessierten am Polizeiberuf eine Teilnahme zu ermöglichen, wurden die elf Veranstaltungen landesweit initiiert. Hierzu wurden insbesondere Schülerinnen und Schülern sowie Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Studium eingeladen, um sich über die zahlreichen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu informieren.

An vier Stationen lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kaiserslautern beispielsweise die Ermittlungsmethoden der Kriminalpolizei und verschiedene Möglichkeiten der Spurensicherung kennen. Die Teilnehmenden konnten umfassende Eindrücke in die polizeiliche Arbeit gewinnen und in direkten Gesprächen mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten Fragen stellen und erste Kontakte knüpfen.

"Unser Ziel war es, die Faszination des Polizeiberufs erlebbar zu machen und junge Menschen für diesen vielseitigen, anspruchsvollen und verantwortungsvollen Beruf zu begeistern. Dass uns dies mit der Crime Night so eindrucksvoll gelungen ist und dabei auch die Innovationskraft und Zukunftsorientierung unserer Polizei einmal mehr sichtbar wurde, freut mich außerordentlich", sagte Innenminister Ebling, Schirmherr der Crime Night.

Der Leiter des Referats Kriminalitätsbekämpfung im Ministerium des Innern und für Sport, Jörg Wilhelm, kommt aus Kaiserslautern. Er ließ es sich daher nicht nehmen, zur "Crime Night" im Polizeipräsidium Westpfalz vorbeizuschauen und sich selbst ein Bild zu machen. "Der Andrang und das Interesse an der Crime Night zeigen, dass der Polizeiberuf längst nicht mehr nur ein Klischee eines Kindertraums ist, sondern eine echte Karriereoption.", so Wilhelm.

Die Veranstaltung bot nicht nur spannende Einblicke, sondern auch konkrete Informationen zum Bachelorstudiengang Polizeidienst mit den Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei sowie die vielfältigen Karrierechancen im Polizeiberuf.

Die Polizei Rheinland-Pfalz zieht ein durchweg positives Fazit und freut sich über die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden. Ein Teilnehmer fasst den Abend treffend zusammen: "Ein kreativ und informativ gestalteter Abend, der mir eine neue berufliche Perspektive eröffnet."

Interessierte, die bei der ersten Crime Night in der Westpfalz nicht zum Zug kamen - rund 100 Anmeldungen waren beim Polizeipräsidium Westpfalz eingegangen - sind herzlich eingeladen, sich bei den Einstellungsberatern der Polizei (siehe: https://s.rlp.de/AccUC) oder während eines Schülerpraktikums über den Polizeiberuf zu informieren (siehe: https://s.rlp.de/praktikum).

Angesichts des großen Erfolgs plant die Polizei Rheinland-Pfalz, die Crime Night auch in Zukunft fortzuführen und weiterhin spannende Einblicke in die vielseitige Arbeit der Polizei zu bieten.

Weitere Details zu den Karrierewegen bei der Polizei Rheinland-Pfalz finden Sie unter www.polizei.rlp.de/karriere. |erf

