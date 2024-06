Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tütchen mit weißem Pulver verloren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein Mitarbeiter eines großen Einkaufsmarktes in der Rodaer Straße beobachtete einen Kunden, der ein kleines Tütchen verloren hatte. Bevor er ihn ansprechen konnte, verließ der Mann schnellen Schrittes den Markt. Aufgrund der weißen, kristallinen Substanz, die sich in dem Tütchen befand, wurde die Polizei verständigt. Ein Schnelltest zeigte schnell, warum der Mann vermutlich so schnell davongelaufen ist. Der Test reagierte positiv auf eine illegale Droge. Das Tütchen samt Inhalt wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell