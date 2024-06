Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts in der Jenaer Straße in Stadtroda stellte ihr Fahrrad während ihrer Tätigkeit gesichert am Markt ab. Als sie gegen späten Nachmittag des vergangenen Montages nach Hause fahren wollte, musste sie den Diebstahl ihres Rades feststellten. Das goldfarbene Citybike wurde durch einen bislang unbekannten Dieb gestohlen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Saale-Holzland-Kreis unter 036428 640 zu melden. Ihre Hinweise werden auch jederzeit per E-Mail unter pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de dankend entgegengenommen. Bitte geben sie für eine Zuordnung das Aktenzeichen 0162972/2024 mit an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell