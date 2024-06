LPI-J: Kellereinbruch

Jena (ots) - Unbekannte drangen am Montagabend in die Kirche im Stadtteil Lobeda-Altstadt ein. Es wurde eine Zugangstür gewaltsam aufgebrochen und die Räumlichkeiten betreten. Dadurch ist Sachschaden an dem religiösen Objekt entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zum Vorfall. Diese können per Telefon unter 03641 81-2464 oder auf elektronischem Weg über kpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angaben des Aktenzeichens ...

mehr