POL-EL: Papenburg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Uelsen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 9 Uhr kam es in der Itterbecker Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter beschädigten das Schloss eines Anhängers der Marke Hapert, so dass sie Zugang zu der Deichsel bekamen. Anschließend entwendeten sie diesen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu ...

