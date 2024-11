POL-PPWP: Schlangenlinien fallen auf

Kaiserslautern (ots) - In der Flörsheimer Straße haben sich Diebe in den vergangenen Tagen an einem geparkten Fiat 500 zu schaffen gemacht. Am Sonntagmorgen stellte die Halterin fest, dass der Innenraum des Wagens durchwühlt und das Handschuhfach geöffnet wurde. Offenbar fanden die Täter aber nichts Interessantes und nahmen lediglich die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs mit. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

