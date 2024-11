POL-PPWP: Diebe dringen in Fiat ein

Otterbach/Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einbrecher waren am Wochenende im nördlichen Landkreis aktiv. In Otterbach drangen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Gebäude eines Kindergartens in der Kirchenstraße ein. Nach den bisherigen Ermittlungen hebelten die Eindringlinge ein Fenster auf, um sich Zugang zu den Räumen zu verschaffen. Im Gebäude selbst richteten die Täter Sachschaden an, indem sie weitere Türen aufbrachen und Geräte ...

