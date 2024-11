Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche am Wochenende

Otterbach/Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher waren am Wochenende im nördlichen Landkreis aktiv. In Otterbach drangen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Gebäude eines Kindergartens in der Kirchenstraße ein. Nach den bisherigen Ermittlungen hebelten die Eindringlinge ein Fenster auf, um sich Zugang zu den Räumen zu verschaffen.

Im Gebäude selbst richteten die Täter Sachschaden an, indem sie weitere Türen aufbrachen und Geräte von der Wand rissen. Gestohlen wurde den Überprüfungen zufolge etwas Bargeld. Der Schaden dürfte höher sein als die Beute.

Zeugen, die zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden.

Gesucht werden auch noch Zeugen, die am Samstag zwischen 14 und 19.30 Uhr in Sembach eine Beobachtung gemacht haben. Hier drangen Unbekannte in ein Wohnhaus im Heckenweg ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und ein weiteres Fenster aufhebelten.

Die Räume wurden durchwühlt. Gestohlen wurde auch hier etwas Bargeld. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt ebenfalls der Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern unter der oben genannten Nummer entgegen. |cri

