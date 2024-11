Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizisten beleidigt und um sich getreten

Kaiserslautern (ots)

Weil er auf dem Weihnachtsmarkt wahllos Besucher anpöbelte, ist ein Mann aus dem Landkreis am Freitagnachmittag negativ aufgefallen. Dem 38-Jährigen wurde daraufhin von einer Streife ein Platzverweis erteilt. Der Anordnung kam der Mann jedoch nicht nach, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Bei seiner Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte, und auf der Dienststelle angekommen, fing er an, um sich zu treten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Randalierer musste schließlich gefesselt und in die Polizeizelle getragen werden. Seinen Alkoholpegel von 2,42 Promille durfte er bis zum nächsten Morgen "unter Polizeiaufsicht" reduzieren. Auf den 38-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstands und versuchter Körperverletzung zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell