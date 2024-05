POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Nette: 28-Jähriger beschädigt neun Autos und landet selbst auf dem Fahrzeugdach

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0461 Am Samstagmorgen, 4. Mai 2024 hat sich gegen 6:45 Uhr ein schwerer Unfall in Lünen ereignet. Die Polizei sperrte die Waltroper Straße zwischen der Ottostraße und Konradstraße für die Dauer der Unfallaufnahme. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 26-jährige Frau aus Waltrop die Waltroper Straße in nördliche Richtung. Aus bislang ...

mehr