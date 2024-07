Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Evakuierung im Seniorenheim

Küllstedt (ots)

In einen Eichsfelder Seniorenheim in Küllstedt löste am Montagmorgen ein Rauchmelder aus. Der Grund hierfür war eine unklare Rauchentwicklung in einem Fahrstuhlschacht. Vorsorglich wurden alle in dem Objekt befindlichen Personen evakuiert. Bei der Prüfung durch die Feuerwehr konnte ein technischer Defekt am Fahrstuhl festgestellt werden. Für Personen oder die Gebäudesubstanz bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Alle Bewohner kamen mit dem Schrecken davon.

