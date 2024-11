Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge hat am Sonntagabend drei Männer beim Klauen eines Mountainbikes erwischt. Er beobachtete sie dabei, wie sie das Fahrradschloss aufbrachen und das Rad wegschoben. Nachdem die drei Unbekannten den 59-Jährigen bemerkt hatten, warfen sie das Fahrrad weg und flüchteten. Der Zeuge beschrieb die Täter als circa 1,70 Meter groß, alle waren dunkel gekleidet. Einer der Diebe trug eine Base Cap. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. Durch eine Befragung der Nachbarschaft konnten die eingesetzten Polizisten den Eigentümer des Fahrrads ausfindig machen. Da er aber nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde, haben die Polizeibeamten das Mountainbike sichergestellt. |elz

