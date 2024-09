POL-PDNW: Körperverletzung auf Iggelbacher Kerwe - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) - Seit Sonntag, 08.09.2024, 20 Uhr, wird eine in einer Klinik in Bad Dürkheim aufenthältliche 50-Jährige vermisst. Sie verließ am Sonntag gegen 17 Uhr ihre Wohnung in Ludwigshafen, wo sie zuletzt gesehen wurde. An ihrem Ziel in Bad Dürkheim kam sie nicht an. Die Frau ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen ...

