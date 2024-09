Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte entwenden Bargeld und Fleisch

Schwerte (ots)

Eine Gastronomie in Schwerte-Holzen ist am Sonntag (01.09.2024) ins Visier bislang unbekannter Täter geraten.

Zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr sind sie durch ein Fenster ins Innere der Gastronomie an der Straße "Im Bohlgarten" gelangt und haben dort Bargeld und Fleisch entwendet.

Die Schadenssumme liegt bei rund 3100,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell