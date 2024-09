Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - 46 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte treten ihren Dienst bei der Kreispolizeibehörde Unna an

Kreis Unna (ots)

Herzlich Willkommen im Team! Auch in diesem Jahr freut sich die KPB Unna über tatkräftige neue Unterstützung in Form neuer Kolleginnen und Kollegen.

Wie jedes Jahr stand auch am 01. September 2024 der landesweite Versetzungstermin für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in NRW an. Waren es im vergangenen Jahr noch 20 Neuzugänge in unserer Behörde, freute sich Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke in Vertretung für Behördenleiter, Mario Löhr, diesmal 46 Neuzugänge begrüßen zu können.

Nach ihrem abgeschlossenen Bachelorstudium haben sie sich zum Teil aus anderen Behörden in den Kreis Unna und somit zur KPB Unna versetzen lassen.

Die 46 Neuzugänge, die unter anderem aus den Behörden aus dem Märkischen Kreis, Dortmund, Hagen, Hamm, Coesfeld und Olpe kommen, verteilen sich wie folgt auf die Dienststellen:

- PW Kamen: 8 Kolleginnen und Kollegen - PW Schwerte:9 Kolleginnen und Kollegen - PW Unna: 10 Kolleginnen und Kollegen - PW Werne: 3 Kolleginnen und Kollegen - Dir. K: 12 Kolleginnen und Kollegen

Die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen verteilen sich auf die restlichen Bereiche innerhalb der KPB Unna.

Die Kreispolizeibehörde Unna freut sich sehr über die neuen Kolleginnen und Kollegen - danke für eure Unterstützung!

