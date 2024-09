POL-UN: Unna - Königsborn - Brand eines Stallgebäudes am Zirkus Travados

Schwerte (ots) - In Schwerte wurde zwischen Dienstag (27.08.2024), 18.00 Uhr und Mittwoch (28.08.2024), 06.50 Uhr ein blauer Ford Kuga am Westhellweg entwendet. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen UN-DA2311. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fords machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle ...

mehr