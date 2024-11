Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressive Stimmung ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagabend ging bei der Polizei telefonisch der Hinweis ein, dass sich am Fackelbrunnen eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer aufhält, deren Stimmung aggressiv sei. Polizeibeamte rückten aus und konnten vor Ort ermitteln, dass zwei Beteiligte aus der Gruppe miteinander in Streit geraten waren und sich gegenseitig mit der flachen Hand ins Gesicht schlugen. Einer der beiden trug eine Schürfwunde davon, der andere blieb unverletzt. Einen Alkoholtest verweigerten sie.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die weiteren Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung dauern an. |cri

