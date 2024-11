PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Wohnungseinbruch+++Graffitisprayer an Autobahnbrücke+++Diebstahl von Zigarettenautomaten+++Diebstahl von Trinkgeldkasse+++Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrern+++Verkehrsunfallfluchten+++

Limburg (ots)

Wohnungseinbruch

Donnerstag, 07.11.2024, 23:05 Uhr 65618 Selters OT Niederselters, In der Flußet (ak)Am späten Donnerstagabend durchschnitten Unbekannte zunächst einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das betroffene Grundstück. Anschließend manipulierten der oder die Täter gewaltsam an mehreren Fenstern und Türen und konnten sich so schließlich Zugang zum Haus verschaffen. Dort konnten Schmuck und div. Wertgegenstände entwendet werden. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer: 06431/9140-0 zu melden.

Diebstahl von Zigarettenautomaten

Sonntag, 10.11.2024, 05:45 Uhr bis 06:15 Uhr 35796 Weinbach, Aulenhäuser Straße 2 (dm)Am Sonntagmorgen, 10.11.2024, zwischen 05:45 Uhr und 06:15 Uhr wurde in Weinbach, in der Aulenhäuser Straße 2, ein kompletter Zigarettenautomat entwendet. Durch Zeugen konnten mehrere Personen im Bereich des Zigarettenautomaten beobachtet werden. Diese entfernten den an der Hauswand des ehemaligen Nahkaufs befestigten Zigarettenautomaten u.a. mit Hilfe eines Trennschleifers. Weiter konnte beobachtet werden, wie die vier Personen mit einem älteren VW Passat mit "DIL" Kennzeichen flüchteten. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500 EUR. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

Diebstahl von Trinkgeldkasse

Sonntag, 10.11.2024, 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr 35781 Weilburg, Hainallee 2, Hotel Lahnschleife (dm)Am Sonntagmorgen zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr betrat der unbekannte Täter das Foyer des Hotel Lahnschleife in der Hainallee in Weilburg. Der Täter ging zielgerichtet hinter den Tresen der Rezeption und öffnete dort eine Schublade. Aus dieser entwendete er eine Porzellanschale mit Trinkgeld. Bei der Tatausführung trug der augenscheinlich männliche Täter eine Mundschutzmaske und eine Kapuze. Die Polizeistation in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06471/9386-0 zu melden

Graffitisprayer an Autobahnbrücke

Samstag, 09.11.2024, 21:04 Uhr 65604 Elz, Limburger Straße/Autobahnbrücke BAB3 (ak)Am Samstagabend sprühten Unbekannte einen Schriftzug mit rot/schwarzer Sprühfarbe an einen Brückenpfeiler der BAB3 in der Limburger Straße in Elz. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt flüchten. Die Polizeistation in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrern Sonntag, 10.11.2024, 00:50 Uhr 65611 Brechen OT Oberbrechen, Schulstraße/Frankfurter Straße (ak)Am frühen Sonntagmorgen befuhren zwei Radfahrer die Schulstraße in Oberbrechen in Richtung der Frankfurter Straße. Vermutlich aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit verloren beide Radfahrer die Kontrolle über ihre Fahrräder, kollidierten zunächst seitlich miteinander und kamen anschließend zu Fall. In Folge des Sturzes verletzte sich einer der beiden Radfahrer leicht, der andere Radfahrer trug schwere Verletzungen davon. Beide Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Bei beiden Beteiligten gibt es Hinweise auf Alkoholkonsum vor dem Fahrtantritt. Beide Fahrräder sowie ein geparktes Fahrzeug wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Polizeistation in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Dietkirchen

Freitag, 08.11.2024 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr 65553 Limburg a. d. Lahn OT Dietkirchen, Koberner Straße (ak)Am Freitagabend zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Koberner Straße in Dietkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf einem Parkplatz abgestellter weißer Suzuki Swift wurde hierbei im Heckbereich beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der oder die Unfallverursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Barig Selbenhausen Sonntag, 10.11.2024, 05:43 Uhr 35799 Merenberg OT Barig-Selbenhausen, Schulstraße 50 (dm)Am Sonntagmorgen um 05:43 Uhr kam es in Merenberg OT Barig Selbenhausen in der Schulstraße in Höhe der Hausnummer 50 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr aus Richtung Merenberg kommend gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden roten Nissan Micra. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher und setzte seine Fahrt in Richtung Probbach / Löhnberg fort. An der Unfallstelle konnte ein VW-Emblem aufgefunden werden, welches augenscheinlich zum Fahrzeug des Unfallverursachers gehört. Der Nissan Micra wurde im Heckbereich beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR entstand. Die Polizeistation in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06471/9386-0 zu melden.

