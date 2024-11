PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbruch in Bad Camberg +++ Versuchter Einbruch in Kita +++ Von Unfallstelle geflüchtet

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbruch in Bad Camberg,

Bad Camberg, Bad-Sulza-Ring, Donnerstag, 07.11.2024, 12:15 Uhr bis 20:47 Uhr

(cw)Im Laufe des Donnerstags brachen Unbekannte in ein Haus in Bad Camberg ein.

Zwischen 12:15 Uhr und 20:47 Uhr machten sich die Täter an dem Haus im "Bad-Sulza-Ring" zu schaffen. Zunächst hebelten die Einbrecher eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchwühlten daraufhin mehrere Räume. Dabei erbeuteten die Täter Schmuck und verursachten einen Schaden an der Terrassentür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgebende, sich bei der Polizei Limburg (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Kita,

Weilburg, Privasstraße, Mittwoch, 06.11.2024, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 07.11.2024, 7:15 Uhr,

(cw)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen versuchten Einbrecher, in eine Kindertagesstätte in Weilburg einzubrechen.

Zwischen 16:30 Uhr und 7:15 Uhr betraten der oder die Täter unberechtigt das Gelände des Kindergartens in der Privasstraße. Am Gebäude versuchten sie daraufhin, zwei Türen aufzuhebeln, die jedoch standhielten. Ohne Beute flüchteten der oder die Einbrecher anschließend vom Tatort. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Von Unfallstelle geflüchtet,

Weilburg, Am Kirmesplatz, Donnerstag, 07.11.2024, 11:30 Uhr bis 13 Uhr

(cw)Donnerstagmittag ereignete sich in Weilburg eine Verkehrsunfallflucht.

Zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr stand ein grauer Opel Corsa in der Straße "Am Kirmesplatz" in Höhe der Hausnummer 1 an der Straße geparkt, als eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer die Fahrertür des Opels touchierte und beschädigte. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Anstatt ihre Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen, verließ die Fahrerin oder der Fahrer die Unfallstelle. Hinweise auf die unfallverursachende Person nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell