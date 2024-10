POL-MA: Heidelberg: Von Motorradfahrern bedroht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Sonntag im Zeitraum von 13:30 Uhr bis kurz vor 17:00 Uhr wurden mehrere Autos in der Speyerer Straße beschädigt. Der/Die unbekannte Täter/in zerkratzte mit einem bislang unbekannten Gegenstand Autos, die am Straßenrand geparkt waren. Ersten Ermittlungen zur Folge konnten an jedem Fahrzeug ähnliche Kratzspuren festgestellt werden. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der ...

