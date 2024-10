POL-EL: Haren - BMW X3 beschädigt - Zeugen gesucht

Geeste (ots) - Heute Nacht kurz vor 2.00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Opel Corsa auf der "K268 - Twister Straße" aus Adorf kommend in Richtung Geeste. Dabei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt ein Verkehrszeichen, anschließend über eine Rasenfläche und in einige ...

mehr