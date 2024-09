POL-PIKIR: Ölspur von Hochstetten-Dhaun bis zum Kirner Steinbruch; Zeugen gesucht!

Hochstetten-Dhaun (ots) - Am Sonntag, dem 25.08.2024 gegen 02:00 Uhr kam es in der Binger Landstraße in Hochstetten-Dhaun zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 22-jährige Fahrzeugführer eines PKW auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam und hierbei unter anderem mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte. Hierbei dürfte ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 80000EUR ...

