Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gotha (ots)

Am gestrigen Vormittag ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Margarethenstraße unmittelbar im Bereich des Erfurter Walls. Die 82 Jahre alte Geschädigte hatte ihren grauen Mazda am rechten Fahrbahnrand in Richtung Erfurter Wall geparkt. Ihr Abstellort befand sich in unmittelbarer Nähe einer dortigen Parkplatzzufahrt. Zur Unfallzeit kollidierte ein gegenwärtig unbekannter Fahrzeugführer offenbar mit seinem Fahrzeug mit dem Mazda und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrzeugführer davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Aktenzeichen 0195639/2024) entgegengenommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell