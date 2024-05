Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240521.7 Heide: Kreditkarte aus Reihenhaus entwendet

Am 20.05.2024 kam es in der Lilly-Wolff-Straße zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. In der Zeit zwischen 16:45 Uhr bis 21:10 Uhr hebelten Unbekannte in der Abwesenheit der Geschädigten die rückwärtige Hintertür an der Gartenseite des Hauses auf und betraten das Gebäude. Hier entwendeten sie eine Kreditkarte. Als Fluchtfahrzeug diente vermutlich ein e-Scooter. Das legt die Spurenauswertung am Tatort nahe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese sollten sich telefonisch unter 0481 - 940 bei der Kripo Heide melden.

