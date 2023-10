Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Fahrzeugbrand+++Frau bei Unfall schwer verletzt+++durch Schläge verletzt+++Körperverletzung+++

Wiesbaden (ots)

1. Unbekannte zünden geparkten Pkw an,

Färcherweg, Mainz-Kastel, Samstag, 28.10.2023, 04:30 Uhr

(jul) Am frühen Samstagmorgen setzten unbekannte Täter ein Pkw im Färcherweg in Mainz-Kastel in Brand.

Am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr konnte durch aufmerksame Zeugen festgestellt werden, dass ein geparkter blauer BMW im Färcherweg brannte. Während den Löscharbeiten der Feuerwehr bestätigte sich der Verdacht, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Das Feuer griff von einem Fahrzeugreifen auf das Fahrzeug über. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

2. 69-jähriger Mann erleidet Gesichtsverletzungen durch Faustschläge, Wagemannstraße, Wiesbaden, Samstag, 28.10.2023, 01:00 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag erlitt ein Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wagemannstraße in Wiesbaden schwere Gesichtsverletzungen.

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr kam es in einer Kneipe in der Wagemannstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei schlug der 39-jährige Täter dem 69-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Der 69-jährige Rheingauer erlitt schwere Gesichtsverletzungen und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. Der Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

3. 44-jährige Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt, Boelckestraße / Otto-Suhr-Ring, Mainz-Kastel, Freitag, 27.10.2023, 06:55 Uhr

(jul) Am Freitagmorgen wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Mainz-Kastel schwer verletzt. Am Freitagmorgen gegen 06:55 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann mit einem schwarzen Opel den Otto-Suhr-Ring und bog nach rechts auf die Boelckestraße ab. Dabei übersah er die 44-jährige Fußgängerin an der dortigen Fußgängerampel und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde die 44-jährige Frau schwer verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Pkw entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

4. Täter einer Körperverletzung wird selbst zum Opfer, Wiesbaden, Webergasse, Sonntag, 29.10.2023, 02:05 Uhr (Winterzeit)

(am) Nachdem ein Mann in der Samstagnacht eine Frau geschlagen hatte, wurde er anschließend selbst zum Opfer und durch mehrere Angreifer verletzt.

Am Sonntag, gegen 02:05 Uhr, hielt sich ein 27-jähriger Wiesbadener in der Webergasse auf, als er dort auf eine 5-köpfige Personengruppe traf. Er sprach eine Frau aus der Gruppe an und schlug dieser unvermittelt mit der Hand in das Gesicht. Anschließend gingen drei Männer aus der Gruppe auf den Täter los. Diese schlugen auf den Mann ein, so dass dieser zu Boden fiel. Dort liegend wurde er weiter von den Männern geschlagen und auch getreten. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Burgstraße. Der Verletzte musste durch einen Krankenwagen versorgt werden und anschließend in einem Krankenhaus weiter behandelt werden. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Täter wurden als männlich und mit dunklen Haaren beschrieben. Einer der Täter trug ein schwarzes T-Shirt, dunkle Jeans und dunkle Schuhe. Der zweite Täter war mit einer hellen Hose, hellen Schuhen, einer schwarzen Jacke mit weißen Streifen an den Schultern und dem Rücken bekleidet. Ein weiterer Täter trug eine schwarze Jacke, wobei es sich möglicherweise um ein Sakko gehandelt haben könnte. Darunter war er mit einem orangefarbenen oder roten Hemd bekleidet. Weiterhin trug er eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140.

