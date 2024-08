POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Heinzenberg (ots) - In der zeit vom 31.07.-04.08.2024 wurden auf einem neben der B420 gelegenen Grillplatz, welcher sich in Fahrtrichtung Kellenbach, ca. 150 Meter hinter dem Ortsausgang von Heinzenberg rechtsseitig befindet, mehrere Holtische und Bänke umgeworfen und zum Teil beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich im niedrigen 3-stelligen Bereich. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere ...

