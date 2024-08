Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Staudernheim/Boos (ots)

Am späten Mittwochmorgen ereignet sich auf der K61, zwischen Staudernheim und Boos ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge, befährt die 43-jährige mit ihrem frisch zugelassenen Kleinkraftrad die Kreisstraße aus Boos kommend in Fahrtrichtung Staudernheim. Sozius ist ihr 13-jähriger Sohn. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät die Fahrerin des Kleinkraftrades in den Gegenverkehr. Dort kollidiert sie mit dem entgegenkommenden PKW der 62-jährigen Fahrerin. Die Fahrerin des Kleinkraftrades erleidet lebensgefährliche Verletzungen und wird mit dem Rettungshubschrauber in das Westpfalzklinikum geflogen. Der Sohn erleidet ebenfalls vermutlich schwere, noch unklare Verletzungen. Die Fahrerin des PKW erleidet einen Schock und wird vor Ort durch den Rettungsdienst und Angehörige betreut.

