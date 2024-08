Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Geschwindigkeitskontrollen auf der B41

Gem. Monzingen, B41 (ots)

Am Montag, den 05.08.2024 fanden in der Zeit von 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr auf der B41 in der Gemarkung Monzingen in Höhe des Campingplatzes "Nahemühle" Radarkontrollen statt. Die Geschwindigkeitsmessungen wurden federführend von der Verkehrsdirektion Mainz durchgeführt. Insgesamt konfrontierten fünf Kräfte der PI Kirn anschließend einen Teil der Verkehrssünder wenige Kilometer weiter in einer Parkbucht kurz vor Martinstein mit ihrem Vergehen. Insgesamt konnten 118 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit bei erlaubten 100 km/h gemessen werden. Der Spitzenreiter brachte es auf sagenhafte 187 km/h. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg sowie 3 Monaten Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus bestand bei zwei Fahrer*innen der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Cannabisprodukten unterwegs waren. Bei den insgesamt 38 eingeleiteten Bußgeldverfahren wird 5 Fahrzeugführern mindestens ein einmonatiges Fahrverbot auferlegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell