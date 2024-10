Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - 23-Jähriger von Unbekannten beim Landjugendfest geschlagen - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Heute Morgen gegen 4.00 Uhr kam es beim Landjugendfest an der Straße "In den Gärten" zunächst zu einem Streit zwischen einem Unbekannten und einem 23-Jährigen. Im Rahmen der anschließenden Rangelei schlug der Unbekannte den 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht wobei dieser leicht am Auge verletzt wurde. Der etwa 18-20-Jährige mit blonden Haaren und einem Dreitagebart war anschließend nicht mehr auffindbar. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell