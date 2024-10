Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - tragischer Verkehrsunfall bei dem ein 23-Jähriger tödlich verletzt wurde (Ort geändert)

Geeste (ots)

Heute Nacht kurz vor 2.00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Opel Corsa auf der "K268 - Twister Straße" aus Adorf kommend in Richtung Geeste. Dabei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt ein Verkehrszeichen, anschließend über eine Rasenfläche und in einige Bäume hinein. Infolgedessen wurde der 23-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen wurde die Straße bis 6.00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell