Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Elmlohe

Cuxhaven (ots)

Geestland/Elmlohe. Am gestrigen Donnerstag (14.11.2024) kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K60, zwischen den Ortschaften Elmlohe-Marschkamp und Bramel. Eine 61-jährige Geestländerin befuhr mit ihrem PKW Opel die K60 in Richtung Bramel und kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte diese mit einem Verkehrszeichen und Telefonmasten. Durch den Zusammenstoß wurde die 61-Jährige leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell