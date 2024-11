Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sattelzug-Fahrer beschädigt bei missglücktem Abbiegemanöver an der Anschlussstelle Altenwalde der BAB27 mehrere Straßenschilder und seinen Sattelzug (Foto in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Freitagmorgen (15.11.2024) missglückte gegen 07:30 Uhr ein Abbiegemanöver eines Sattelzug-Fahrers an der Anschlussstelle Altenwalde der BAB27. Der Fahrzeugführer hatte augenscheinlich die richtige Fahrspur verpasst und versuchte mit mit seinem Sattelzug nach der dortigen Verkehrsinsel in Richtung Bremen aufzufahren. Hierbei blieb er mit seinem Fahrzeug an mehreren Schildern hängen und beschädigte diese massiv. Auch an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden, sodass er zunächst nicht weiterfahren konnte. Eine Fachfirma aus Cuxhaven musste ein Teil am Sattelzug abtrennen, damit die Fahrt fortgesetzt werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Es kam zur kleineren Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell