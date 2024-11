POL-CUX: Ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen 06:40 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Wohnung in der Küsterstraße in der Altstadt von Otterndorf. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet hier ein Sessel des 85-jährigen Anwohners in Brand, nachdem dieser zu nah an einem Holzofen gestanden ...

