Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand in einer Wohnung in der Otterndorfer Altstadt - Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert schlimmeres - Anwohner leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen 06:40 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Wohnung in der Küsterstraße in der Altstadt von Otterndorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet hier ein Sessel des 85-jährigen Anwohners in Brand, nachdem dieser zu nah an einem Holzofen gestanden hatte.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausdehnung glücklicherweise verhindert werden. Der Bewohner erlitt durch das Feuer leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell