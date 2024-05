POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Fulda (ots) - Diebstahl aus Pkw Petersberg. In der Straße "Marienküppel" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (27.04.) eine Handtasche aus einem Pkw. Das Auto stand dort unverschlossen vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

