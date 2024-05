Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Mähroboter gestohlen - Räuberische Erpressung - Trickbetrug - Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Diebstahl aus Pkw

Petersberg. In der Straße "Marienküppel" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (27.04.) eine Handtasche aus einem Pkw. Das Auto stand dort unverschlossen vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mähroboter gestohlen

Eichenzell. In der Talstraße stahlen Unbekannte am Montag (29.04.) einen schwarzen Mähroboter des Herstellers Landscape aus dem Garten eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Räuberische Erpressung

Fulda. Am späten Mittwochabend (01.05.) kam es in der Nikolausstraße zu einer räuberischen Erpressung. Nach derzeitigen Erkenntnissen war dort um 23.35 Uhr eine 32-jährige Frau aus Flieden in Höhe einer Schule auf dem Gehweg unterwegs, als ein Unbekannter auf sie zukam und ihr ein augenscheinliches Messer vorhielt. Der Täter forderte die Frau auf, ihm Schmuck - eine goldfarbene Uhr und ein Armband - im Wert von mehreren hundert Euro auszuhändigen. Die 32-Jährige leistete der Aufforderung Folge, woraufhin der Täter in Richtung Franzosenwäldchen flüchtete. Die Frau blieb unverletzt und beschreibt den Täter folgendermaßen: circa 30 Jahre alt, etwa 185 cm groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem dunklen Sportanzug und einer blauen Basecap. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug

Künzell. Ein Mann aus Künzell stellte am Dienstagabend (30.04.) eine vermeintliche Fehlermeldung von Microsoft auf seinem PC fest. Der Künzeller rief daraufhin eine Rufnummer an, die ihm auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Unbekannte forderten ihn auf, eine Fernwartungssoftware auf seinem Computer zu installieren und sein Online-Banking aufzurufen. In der Folge wurden mehrfach Geldbeträge in dreistelliger Höhe von seinem Konto abgebucht.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Betrug ist vielfältig. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Rufen Sie die Polizei unter der 110 an.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Im Gallasiniring versuchten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (01.05.) in ein Vereinsheim einzubrechen. Die Hebelversuche an mehreren Türen scheiterten, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hofbieber. In der Nacht zu Mittwoch (01.05.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen FD-JH 485 von einem blauen Opel Astra. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer Turnhalle. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Robert-Kircher-Straße brachen Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (30.04.) und Donnerstagmorgen (02.05.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus, hebelten eine Wohnungstür auf und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell